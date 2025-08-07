Almanya'da Sanayi Üretimi Beş Yılın Dip Seviyesine Geriledi

Almanya'da Sanayi Üretimi Beş Yılın Dip Seviyesine Geriledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da sanayi üretimi Haziran ayında 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek, zayıf küresel talep ve artan Çin rekabetinin etkilerini gözler önüne serdi. İstatistik Dairesi verilerine göre sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı ve ikinci çeyrek büyümesine dair olumsuz sinyaller veriyor.

Almanya'da sanayi üretimi Haziran ayında beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Veriler ikinci çeyrek büyümesine ilişkin beklentileri azalttı. Almanya'da zayıflayan küresel talep ve Çin'le artan rekabet baskısı altındaki sanayi üretimi, Haziran ayında, 2020'deki pandemi döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Haziran'da sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Negatif değişim ekonomistlerin beklentilerinden daha büyük oldu. İlaç sektöründe üretim daralması yüzde 11'i buldu, üretim gıda sektöründe aylık yüzde 6,3 ve makine sanayiinde de yüzde 5,3 azaldı.

Bu yılın başında toparlanıyor gibi görünen Alman sanayisi için trendin gerçekte aşağı yönlü olduğuna işaret eden Capital Economics'ten kıdemli ekonomist Franziska Palmas, "Avrupa ve Çin'deki zayıf büyüme ile Çinli üreticilerle artan rekabet Alman ürünlerine talebi azalttığından Alman sanayisi için orta vadeli beklentiler zayıf" diyor.

Mayıs verisinde aşağı yönlü revize

İstatistik Dairesi ayrıca, otomotiv sektöründen gelen düzeltmeleri dikkate alarak Mayıs ayı sanayi üretimi rakamlarını aşağı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 1,2 büyüme açıklanan sanayi üretiminin Mayıs'ta da yüzde 0,1 daraldığı belirtildi.

Uzmanlar, sanayi üretimi verilerinin Almanya'da ikinci çeyrek büyümesine ilişkin olumsuz sinyaller taşıdığını belirtiyor.

İhracata dayalı bir ekonomi modeline sahip Almanya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine uyguladığı yüzde 15'lik gümrük vergisinden olumsuz etkilenmesi bekleniyor. ABD, Almanya için en önemli ihracat pazarı konumunda.

Reuters,AFP / MUK,ET

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti

"Terörün kökünü kazıyalım" diyen parti liderini Külliye'de ağırladı
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti

DEM Parti, yüzde 63 ile seçilen belediye başkanını ihraç etti
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.