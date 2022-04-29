- Almanya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Sakal-ı Şerifi ziyarete açıldı.

Almanya'nın Köln kentinde, Avrupa Türk İslam Birliği'ne bağlı Ahmet Yesevi Camisi'nde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Sakal-ı Şerifi vatandaşların ziyaretine açıldı. Özel bir cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif tekbir ve salavatlar eşliğinde açılırken, Sakal-ı Şerifi görmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Ahmet Yesevi Camisi imamı İdris Taşova, "Sakal-ı Şerif ziyareti Peygamberimizin vefatından sonra tabiin döneminde, Peygamberimizin değerli eşyalarının ziyaret zamanı içerisinde teveccüh kazanmıştır" ifadelerini kullandı. İmam Taşova, "Sakal-ı Şerif ziyaretleri İslam ülkeleri genelinde sınırlı sayıda olduğu için, camiler, Kur'an kursları ve müesseseler arası dolaştırılarak daha fazla ümmeti Muhammet'in ziyareti sağlanmakta. En çok ziyaret edildiği dönem Ramazan-ı Şerif süresidir. Bayrama kadar bu ziyaretler yapılmaktadır" dedi.