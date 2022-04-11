Almanya'da Rusya yanlıları gösteriler düzenledi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde Rusya yanlıları gösteri yaptı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentindeki Opera Meydanı'nda düzenlenen Rusya yanlısı gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler Rusya ve eski Sovyetler Birliği bayrakları taşıyarak "Rusya" şeklinde slogan attı.

Bu eyleme karşı düzenlenen Ukrayna yanlısı bir gösteride ise "utanç" şeklinde slogan atıldı. İki grup arasında polisler yer aldı.

Hannover kentinde ise yaklaşık 350 otomobilin katıldığı bir konvoy oluşturularak Rusya yanlısı gösteri yapıldı.

Osnabrück kentinde de ırkçılığa ve nasyonalizme karşı düzenlenen bir gösteride polis, üzerinde Rusya yanlısı yazıların yer aldığı dövizlerle eyleme katılmaya çalışanlara izin vermedi.

Lörrach şehrinde ise 120 araçlık konvoy oluşturularak Rusya, eski Sovyetler Birliği ve Almanya bayrakları taşındı.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı gösterilerde Rus bayrağının ve diğer Rus sembollerinin taşınmasının yasaklanmasını talep etti.

Melnyk, Rus sembollerinin eylemlerde gösterilmesinin düşünce özgürlüğüyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, bunun Avrupa'nın ortasında "barbarca saldırganlığın yüceltilmesi" ile ilgili bir durum olduğunu kaydetti.