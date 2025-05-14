Almanya'da Rusya İçin Ajanlık Faaliyeti Yürüten 3 Kişi Tutuklandı
Almanya'nın Köln ve Konstanz şehirlerinde, Rusya adına ajanlık yaptıkları iddiasıyla 3 Ukrayna vatandaşı tutuklandı. Zanlıların sabotaj ve saldırı eylemlerine aracılık ettikleri belirtiliyor.
Almanya'nın Köln ve Konstanz şehirlerinde Rusya için ajanlık faaliyeti yürüttükleri şüphesiyle 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Köln ve Konstanz şehirlerinde Rusya adına ajanlık faaliyeti yürüttükleri şüphesiyle yakalanan 3 Ukrayna vatandaşının tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, 3 Ukrayna vatandaşının, Almanya'da sabotaj ve saldırı eylemi gerçekleştirme faaliyetlerine aracılık ettikleri iddia edildi.
3 zanlının "komuta zincirinin en alt kademesindeki düşük seviyeli ajanlar" olduğu belirtilen açıklamada, seçilen eylem tarzının Rus hükümetinin planının bir parçası olduğunu gösterdiği vurgulandı.