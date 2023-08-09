Almanya'da Rus İstihbaratı İçin Casusluk Yaptığı İddiasıyla Alman Vatandaşı Tutuklandı

Almanya'da Rus istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Thomas H'nin tutuklandığı bildirildi. Thomas H'nin iş yerinde ve evinde yapılan aramalarda, yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı belirtildi. Zanlının, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne başvurarak işbirliği teklif ettiği ifade edildi.

Almanya'da Rus istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Thomas H'nin tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Thomas H'nin Koblenz kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlının iş yerinde ve evinde aramalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, Thomas H'nin yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Thomas H'nin, Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teolojileri Dairesinde çalıştığı belirtilen açıklamada, zanlının, mayıstan sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne başvurarak işbirliği teklif ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu çerçevede zanlının, Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Thomas H'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.