Almanya'da Rus araştırma görevlisi casusluktan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı - Haberler

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Almanya'da Rus araştırma görevlisi casusluktan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
Almanya'da Rus araştırma görevlisi casusluktan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı

Almanya'da yaşayan Rus vatandaşı araştırma görevlisi İlnur N, Rus istihbaratına ajanlık yaptığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da yaşayan Rus vatandaşı araştırma görevlisi İlnur N, Rus istihbaratına ajanlık yaptığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti, Haziran 2021'den bu yana tutuklu bulunan İlnur N'ye bir yıl hapis cezası verdi ancak cezayı erteledi.

Alman Haber Ajansı (DPA), tutukluluk hali kaldırılan ve tahliye edilen İlnur N'nin, Rus gizli servisinin zaten kamuya açık olan bilgilerle ilgileneceğini hayal bile edemediğini söylediğini belirtti.

Federal Başsavcılık, İlnur N'nin, Ekim 2020'den bu yana Rus istihbaratından görevlilerle buluştuğu ve bu kişilere üniversite hakkında bilgi verdiği suçlamasında bulunmuştu.

Evinde ve bürosunda aramalar yapılan İlnur N'nin, Rus istihbaratına verdiği bilgiler karşılığında para aldığı da ifade edilmişti.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Araştırma, Mahkeme, Almanya, Rus, Güncel, Haberler

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