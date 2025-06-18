Almanya'da Rekor Kira Artışlarına Önlem Yetersiz

Almanya'da Rekor Kira Artışlarına Önlem Yetersiz
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Almanya'da kiralar 2015'ten bu yana ortalama yüzde 50 artarken, başkent Berlin'de bu artış yüzde 107'ye ulaştı. 'Mietpreisbremse' (kira freni) düzenlemesi, birçok istisna ve yetersiz denetim nedeniyle etkisiz kalıyor.

Konut kiralarının aşırı arttırılmasını sınırlayan düzenlemeye rağmen Almanya'da kiralar rekor seviyelere ulaştı. Özellikle büyükşehirde kiralar son yıllarda ciddi oranda yükseldi.Almanya'da kiraların aşırı yükselmesini önlemek amacıyla 2015 yılında yürürlüğe giren "Mietpreisbremse" (kira freni) adı verilen düzenleme, özellikle büyükşehirlerde kiraların hızla yükselmesine engel olamadı.

Yeni yapılan kira sözleşmelerinde talep edilen ücretin, yerel ortalama kira bedelinin yüzde 10'dan fazla olmasını yasaklayan düzenleme, birçok istisna içermesi ve etkin biçimde denetlenmemesi nedeniyle etkili olamıyor.

İmar Bakanlığı'nın verilerine göre, Almanya'nın 14 büyük kentinde 2015'ten bu yana konut kiraları ortalama yüzde 50 oranında arttı. Başkent Berlin'de ise bu oran yüzde 107'ye ulaştı.

Kira artışları, internet sitelerinde yayımlanan ve 40 ile 100 metrekare arası konutları kapsayan ilanlar üzerinden değerlendirildi.

Bekleme listeleri, ilan panoları veya doğrudan emlakçılar aracılığıyla yapılan kiralamalar analiz dışında bırakıldı.

Münih'te metrekaresi 22 euro

İlgili verilere göre en yüksek kira metrekare başına yaklaşık 22 euro ile Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te ödeniyor. Onu Berlin (yaklaşık 18 euro) ve Frankfurt (16 euro) izliyor. Kira artışında Berlin'den sonra en yüksek oranlar Leipzig (yüzde 67,7) ve Bremen'de (yüzde 57) kaydedildi. Dresden, yüzde 28,4 ile en az artış yaşanan kent oldu.

Sol Parti Milletvekili Caren Lay, kira artışlarının toplumda derin bir sosyal ayrışmaya yol açtığını belirterek "Kira patlaması şehirlerde yaşayan insanların cebini boşaltıyor. İnsanlar taşınamaz hale geldi. Mevcut kira freni yasası o kadar delik deşik ki gerçek anlamda bir koruma sağlamıyor" dedi.

Mevzuata göre, kira freni uygulaması yalnızca "yoğun konut sıkıntısı yaşanan bölgelerde" geçerli. Ayrıca 2014'ten sonra inşa edilen yeni konutlar, kapsamlı şekilde yenilenen evler ve mobilyalı daireler bu uygulamadan muaf tutuluyor. Devlet tarafından doğrudan bir fiyat denetimi yapılmadığı için kiracılar haksız artışlara karşı bireysel olarak yasal yollara başvurmak zorunda kalıyor.

dpa / TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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