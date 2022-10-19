Almanya'da polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişi öldü Güncel Haberler Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Dortmund kentinde, polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Dortmund kentinde, polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Alman Haber Ajansının haberinde, bu sabah ihbar üzerine Dorstfeld ilçesinde giden polise, gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız eden kişinin mukavemet gösterdiği belirtildi. Haberde, olay sırasında polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği bu kişinin daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi. Recklinghausen ve Dortmund Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Dortmund'da 8 Ağustos'ta polis 16 yaşındaki bir genci silahla ateş ederek öldürmüştü. Kaynak: AA / Güncel Ren Vestfalya Dortmund Almanya Güncel Haberler

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