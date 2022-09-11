Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı
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Almanya'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, bir Türk vatandaşına saldırdı.
Almanya'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, bir Türk vatandaşına saldırdı.
Essen kentindeki yürüyüşte, PKK yandaşlarının kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaşın aracına sopalar ve taşlarla saldırdığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Saldırı nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.
Alman polisi, yürüyüşe katılan PKK yandaşlarından bazılarını gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel