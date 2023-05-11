Almanya'da patlama yaşanan dairede ceset bulundu

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Ratingen kentindeki bir binada meydana gelen patlama sırasında 12 kişi yaralandı, patlamanın ardından dairede bir ceset bulundu.

Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinin Ratingen kentindeki bir binada meydana gelen patlama sırasında 12 kişi yaralandı, patlamanın ardından dairede bir ceset bulundu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, mülk sahibinin, dairede annesiyle yaşayan bir kişinin posta kutusundaki postalarının birikmesi üzerine durumu polise bildirmesinin ardından, polis ve itfaiye ekibi dairenin kapsını açmak için binaya gitti.

İtfaiye erleri ve polis, dairenin kapısını açmaya çalıştığı sırada bir patlama meydana geldi. Patlamada 10 itfaiye eri ile 2 polis yaralandı. Daha sonra bir operasyon düzenleyen Özel Harekat Timi (SEK) dairede 57 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, cesedi bulunan kişinin uzun süre önce ölmüş olabileceği aktarıldı.

Ratingen polis sözcüsü Diane Dulischewski, yaptığı açıklamada patlamada çok sayıda polisin ve itfaiye erinin ağır yaralandığı bilgisini paylaşarak, yaralıların helikopterle çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Dulischewski, patlama sebebinin ve olayın arka planının henüz bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul de, Düsseldorf Eyalet Meclisinde İçişleri Komisyonunda yaptığı açıklamada cesedi bulunan kişinin kimliğinin henüz tespit edilmediğini söyledi.