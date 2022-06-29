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Almanya'da para nakil aracı soyuldu

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da para nakil aracı soyuldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir para nakil aracının soyulduğu bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir para nakil aracının soyulduğu bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Wilmersdorf semtindeki bir para nakil aracına silahlı soygun düzenlendiği ve saldırıda çok sayıda kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların soygunun ardından kaçtığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Alman medyası da soygunda çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığını yazdı.

Şüphelilerin, para kasalarını otomobile yükleyerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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