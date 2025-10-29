Haberler

Almanya'da Oto Tamirhanesinde Yüzlerce Askere Teçhizat Ele Geçirildi

Güncelleme:
Almanya'nın Remscheid kentinde bir oto tamirhanesinde yapılan operasyonda yüzlerce otomatik silah, mühimmat ve askeri teçhizat bulundu. Oto tamirhanesinin sahibi gözaltına alındı ve polisin düzenlediği aramalarda tarihi silahlar da yer aldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Remscheid kentinde, bir oto tamirhanesinin gizli odalarında yüzlerce otomatik silah ve askeri teçhizat ele geçirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı Wolf-Tilman Baumert, pazar günü yapılan operasyonun detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Remscheid kentindeki bir oto tamirhanesinde yapılan aramalarda, askeri teçhizat, otomatik silahlar, mühimmat ve patlayıcıların yer aldığı silah deposunun keşfedildiğini söyledi.

Yetkililer, bazıları 2. Dünya Savaşı'ndan kalan silahların onarılmış ve tamamen çalışır durumda olduğunu belirtti.

Odalarda, tabancalar, el bombaları, mayınlar ve tanksavar silahların da bulunduğu aktarıldı.

Oto tamirhanesinin sahibi gözaltında

Polisin, 27 Ekim'de düzenlenen baskında, dükkan sahibi 59 yaşındaki Konstantin I'yı tutukladığı ifade edildi.

Şüphelinin uluslararası bağlantıları olan yasa dışı silah tüccarı olduğundan şüphelenildiği ve 2 kişiyle birlikte baş şüpheli olarak gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Spiegel'in haberinde ise Konstantin I.'nın daha önce polis kaydı olmadığı ve aşırı sağcı görüşlerinden ötürü hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, ancak polisin bodrum katında Nazi dönemi bayrakları ve Hitler portreleri bulduğu belirtildi.

Haberde, şüphelinin, Alman devletinin meşruiyetini reddeden aşırı sağcı bir grup olan "Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları)" hareketiyle bir bağlantısının tespit edilemediği kaydedildi.

Çok sayıda konut ve iş yerinde aramalar yapılmıştı

Polis özel kuvvetlerinin katıldığı operasyonla, pazar gecesi çok sayıda konut ve iş yerinde aramalar yapılmıştı.

Gözaltıların yapıldığı aramalarda, tanksavar mayınları ve patlayıcılar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri silah ele geçirilmişti.

Savcılık, daha sonra yapılacak açıklamada konunun detaylarına ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
