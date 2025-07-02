Almanya'da Orman Yangınları Sebebiyle Tahliyeler Gerçekleşti

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Almanya'nın Saksonya eyaletinde Gohrischheide doğal koruma alanındaki orman yangını nedeniyle Heidehaeuser Mahallesi tahliye edildi. Yangın, 600 hektara yayılınca bölgede acil durum ilan edildi. Thüringen eyaletinde de başka bir yangın sebebiyle halk uyarıldı.

Almanya'nın doğusunda Saksonya eyaletinin Meissen ilçesine bağlı Gohrischheide doğal koruma alanındaki ormanlık bölgede çıkan yangından dolayı Heidehaeuser Mahallesi'nin tahliye edildiği bildirildi.

Zeithain Belediyesi'nin İtfaiye Şefi Yardımcısı Raiko Riedel, ülke basınına yaptığı açıklamada, eski bir askeri eğitim yeri olan Gohrischheide'de orman yangınından etkilenen alanın öğle saatlerinden bu yana 10 kat artarak 600 hektara çıktığını belirtti.

Riedel, yangının yayılmasından dolayı Heidehaeuser Mahallesi'nde yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Yangın sebebiyle bir engelliler yurdunun da boşaltıldığını ifade eden Riedel, bölgede yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve 180 itfaiye erinin görev yaptığını kaydetti.

Öte yandan, Thüringen eyaletinin Saalfeld-Rudolstadt bölgesinde çıkan başka bir orman yangınından dolayı "afet alarmı" verildi ve halka pencere ve kapılar ile havalandırmaları kapatma çağrısında bulunuldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Saalfeld-Rudolstadt bölgesinde yangın, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 270 hektarlık alana yayıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına 150 itfaiye eriyle bir yangın söndürme helikopteri katıldı.

Brandenburg eyaletinde de Jüterbog kenti yakınındaki 40 hektarlık alanda orman yangını çıktı.

Brandenburg eyaletinin Orman Koruma Sorumlusu Reimund Engel, yangın yerleşim yerlerinden uzak olduğu için tahliye işlemlerinin öngörülmediğini kaydetti.

Diğer taraftan Elbe-Elster bölgesinde dün çıkan bir orman yangını kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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