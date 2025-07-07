Almanya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Almanya'nın Thüringen eyaletine bağlı Saalfeld-Rudolstadt bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Saalfeld-Rudolstadt Bölge Sözcüsü Peter Lahann, ülke basınına yaptığı açıklamada, bölgedeki orman yangınındaki durumun hafiflemeye başladığını belirtti.

"Yangın kontrol altına alındı." ifadesini kullanan Lahann, ancak bazı yerlerde küçük çaplı yangıların aniden tekrar alevlendiğini ve itfaiyenin bunları fark ederek söndürdüğünü anlattı.

Lahann, hafif yağmur dolayısıyla hava koşullarının da duruma olumlu etkisi olduğunu belirterek, bölge için "acil durumun" muhtemelen bu akşam kaldırılabileceğini ve yangınla mücadele eden ekiplerin sayısının da azaltılabileceğini kaydetti.

Öte yandan Saksonya eyaletinde eski askeri eğitim alanı olan Gohrischheide bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Meissen Belediyesinden yapılan açıklamada, yangından 2 bin 100 hektarlık alanın etkilendiğinin tahmin edildiği aktarılarak, halihazırda itfaiye ve diğer kurumlara bağlı 665 personelin değişik noktalarda yangınla mücadele ettiği belirtildi.

Jocobsthal beldesinde, yangının eski mühimmat patlatma yerine ve bir tren hattına sıçramaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Zeithain bölgesinde ise yangının eski bir havalimanı çevresinde yoğunlaştığı ve eyalet polis teşkilatından yangın söndürme helikopterinin talep edildiği aktarıldı.

Meissen Kaymakamı Ralf Hanesel, yangını söndürmeye ilişkin taktiğin değiştirildiğini vurgulayarak, şimdiye kadar yangın söndürme çalışmalarının yol kenarından yapıldığını ve alevlerin yayılmasını engellemek için ekiplerin araziyi geniş çapta ıslatmaya çalıştığını ifade etti.

Haensel bu yöntemle alevlerin ıslatılmış bölgeye kadar ilerlediğini ancak kuruduktan sonra bu bölgenin tekrar yanmaya devam ettiğini söyleyerek, "Şimdi itfaiye erlerinin görevi, alevlerin mümkün olduğunca kendilerine yaklaşmasına izin vererek yanacak malzemenin tükenmesini sağlamak. Ardından ulaştığında yangını söndürmek." diye konuştu.

Almanya'da Gohrischeide de ve Saalfeld-Rudolstadt bölgelerinde temmuz başında orman yangınları çıkmış, Gohrischheide'deki yangın nedeniyle iki mahalle tahliye edilmişti.