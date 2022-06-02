Almanya'da ordu için 100 milyar avroluk fon ayrılması yarın Mecliste oylanacak - Haberler

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Almanya'da ordu için 100 milyar avroluk fon ayrılması yarın Mecliste oylanacak

AA - Erbil Başay - Güncel
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Almanya'da ordu için 100 milyar avroluk fon ayrılması yarın Mecliste oylanacak

Alman hükümetinin, ordunun modernizasyonu ile silah ve teçhizat alımı için ayırmayı planladığı 100 milyar avroluk "özel varlık fonu" yarın Federal Mecliste oylanacak.

Alman hükümetinin, ordunun modernizasyonu ile silah ve teçhizat alımı için ayırmayı planladığı 100 milyar avroluk "özel varlık fonu" yarın Federal Mecliste oylanacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştan 3 gün sonra 27 Şubat'ta Alman ordusu için 100 milyar avroluk fon ayrılacağını duyurmuştu. İlgili tasarıda, Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinin savunma harcamalarına ayrılmasına ilişkin NATO hedefine ulaşılması öngörülmüştü.

İlgili Meclis komisyonlarında fonun nasıl kullanılacağına ilişkin planın değerlendirilmesinin ve anlaşmaya varılmasının ardından tasarı, yarın Federal Mecliste oylanacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Berlin'de yaptığı açıklamada, fonun Mecliste büyük çoğunlukla kabul edileceğini ümit ettiğini belirterek, "Yarın anayasa değişikliği gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." dedi.

En fazla para "hava savunması"na ayrılacak

Henüz resmi olarak açıklanmayan ancak ülke basınında ayrıntıları aktarılan plana göre, hava savunmasına 40,9 milyar avro, donanmaya 19,3 milyar avro, kara kuvvetlerine 16,6 milyar avro, hareket kabiliyeti ve dijitalleşmeye 20,7 milyar avro, askerlerin giyimi ve teçhizatı için 2 milyar avro, Ar-Ge ve yapay zeka projeleri için 500 milyon avro ayrılması öngörülüyor.

Haberlere göre, Alman hükümeti, hava savunması alanında Eurofighter ve "F-35" tipi savaş uçakları, uzay tabanlı erken uyarı sistemi, nakliye helikopterleri, hava savunma sistemi, Yeni Nesil Hava Muhabere Sistemi (FCAS) ve "Heron" tipi insansız hava araçlarının silahlandırılması gibi projelere yatırım yapacak.

Donanma için ise "K130" tipi korvet ile "F126" tipi firkateyn, IDAS tipi denizaltı uçaksavar füzesi, FNSM tipi Geleceğin Deniz Taarruz Füzesi, Sualtı Sinyal Algıma (SONİX) sistemi, çok amaçlı savaş botu ve sert karinalı şişme botlar (RHIB) gibi silah ve teçhizat alınacak.

Kara savunmasına ayrılacak fondan da "Fuchs" ve "Marder" tipi zırhlı araçlarının geliştirilmiş versiyonları, piyade ağır silah taşıyıcısı, Ana Kara Muharebe Sistemi ile tıbbi ve sağlık ekipman gibi malzemeler alımı gerçekleştirilecek.

Hareket kabiliyeti ve dijitalleşme alanında, saha operasyonlarında dijitalleşmeyi sağlayacak programlar ve "SATCOMBw" isimli iletişim sistemi geliştirilecek, telsiz alımı yapılacak.

AA / Erbil Başay - Güncel

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