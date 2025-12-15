Haberler

Almanya'da yapılan araştırmaya göre okullardaki istismar vakaları görmezden geliniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da yapılan bir araştırma, okullarda cinsel istismar vakalarının yaygın olduğunu ve bu durumun okul yönetimleri tarafından yeterince ciddiye alınmadığını ortaya koydu. 1949-2010 yılları arasındaki taciz olaylarının incelendiği çalışmada, her sınıfta bir ya da iki çocuğun cinsel şiddete maruz kaldığı belirlendi.

Almanya'da yapılan bir araştırma, okullarda cinsel istismar vakalarının çok yaygın olduğunu ve okul yönetimlerince yeterince ciddiye alınmadığını ortaya koydu.

Bağımsız Federal Çocuk Cinsel İstismarı Araştırma Komisyonu tarafından yapılan araştırmada, Almanya'da 1949 ila 2010 yıllarında okullarda yaşanan taciz olayları ele alındı.

Araştırmaya göre, her sınıfta bir ya da iki çocuk, öğretmenler, diğer okul personeli veya diğer öğrenciler tarafından cinsel şiddete maruz kalıyor.

Okullarda cinsel şiddetin kurbanı olan çocukların düzenli olarak okul sistemi tarafından terk edildiği ve bunun da gelecek yaşamları ve kariyerleri için ciddi sonuçlar doğurduğu ortaya konuldu.

Cinsel şiddetten etkilenenlerin ise yaşadıklarından kaçmak için okula gitmemek, öğretmenin değişmesi için sınıf tekrarı yapmak gibi kendi stratejilerini geliştirdikleri belirtildi.

Mağdurların yüzde 80'ini kadınlar, faillerin yüzde 98'ini erkekler oluşturdu.

Faillerin yaklaşık yüzde 40'ı öğretmenlerden, yüzde 25'i de öğrenciler oluştu.

Komisyon üyeleri araştırmada yer verilen değerlendirmelerinde, okul yetkililerinin okulun itibarını korumak için istismarı görmezden geldiğini, hatta olayları örtbas ettiğini, çocukların güvenliğinden çok meslektaşlık ilişkilerine öncelik verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak

Uzmanından uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak
'Eşime neden baktın' cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı

"Eşime neden baktın" cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı
title