Almanya'da NSU Teröristlerine Karşı Toplanan İmzalar Meclise Teslim Edildi

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) teröristlerinden ömür boyu hapis cezasına çarptırılan neo-Nazi terörist Beate Zschaepe'nin erken tahliye edilmemesi için toplanan imzalar, Federal Meclis milletvekillerine teslim edildi.

NSU'nun işlediği cinayetlerde hayatını kaybedenlerin aile fertleri Semiya Şimşek, Gamze Kubaşık ile Mandy ve Michalina Bulgarides, 150 binden fazla toplanan imzayı Federal Meclis önünde düzenlenen etkinlikte Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Partili milletvekillerine verdi.

Nürnberg'de 9 Eylül 2000'de NSU teröristleri tarafından kurşunlanarak öldürülen Enver Şimşek'in kızı Semiya Şimşek, etkinlikte yaptığı açıklamada, neo-Nazi terörist Beate Zschaepe'nin hapisten erken tahliye edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Babamı düşündüğümde çok acı çekiyorum. Bu acı yıllar geçtikçe azalmıyor. Aksine her geçen gün daha da büyüyor. Onu her gün özlüyorum ve hala her gün neden babamın başına bunun geldiğini ve cinayete yardım edenleri ve suç ortaklarının hala serbestçe neden dolaştığını merak ediyorum."

Şimşek, cinayetlerin aydınlatılmasını ve tüm suçluların hak ettikleri cezalara çarptırılmasını beklediklerini kaydetti.

Dortmund'da 4 Nisan 2006'da NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık da "Devletin ( Almanya ) bizim acımızı önemsemediğini hissediyoruz. Nasıl olur da bir suçlu destek görürken, geride kalanlar bugüne kadar mücadele etmek zorunda kalır? Özel muamele istemiyoruz. Adalet istiyoruz." dedi.

Kubaşık, Almanya'nın sorumluluk almasını istediklerini dile getirerek, "Biz sadece babalarımızı kaybetmedik. Güvenimizi ve güvenliğimizi de kaybettik." diye konuştu.

Münih'te 15 Haziran 2005'te Türk olduğu zannedilerek öldürülen Yunanlı Theodoros Bulgarides'in kızı Mandy Bulgarides ise acılarının yıllardır dinmediğine değinerek, "Bugün buradayız çünkü Almanya'da 150 binden fazla kişi Zschaepe'nin hapisten çıkmasına 'Hayır.' dedi. 150 bin insan, pişmanlık ile hesaplaşma, sorumluluk ile alay arasında bir sınır olması gerektiğini bildikleri için dilekçemizi imzaladı." açıklamasını yaptı.

Toplanan imzaları teslim alan milletvekilleri, olayın takipçisi olacaklarını ve bu talepleri Federal Meclisin gündemine taşıyacaklarını ifade etti.

NSU'nun karanlık geçmişi

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8 Türk vatandaşının öldürüldüğü cinayetler uzun süre karanlıkta kalmış, bunların arkasında NSU adlı neo-Nazi terör örgütünün olduğu 2011'de ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Terör örgütünün hayattaki tek üyesi olduğu iddia edilen Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu. Zschaepe, 11 Temmuz 2018'de sona eren davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Neo-Nazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.