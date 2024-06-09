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Almanya'da NSU terör saldırısının 20. yılında anma töreni düzenlendi

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Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırının 20. yılında Köln'de anma töreni gerçekleştirildi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, birlik ve beraberlik mesajı verdi ve terörün hedef aldığı kişilerin mağdur edildiğini belirtti.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te düzenlenen bombalı saldırının 20. yılında Köln şehrinde anma töreni gerçekleştirildi.

Keup Caddesi'ndeki tören, bomba şüphesiyle arama çalışmaları yüzünden yaklaşık 2 saat geç başladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

O gün, kendilerini "Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü" diye tanımlayan sağcı teröristlerin kuaför salonunun önünde uzaktan kumandalı çivili bomba patlattıklarnı belirten Steinmeier, "Alçakça, ırkçı cinayet planlarını 20 yıl önce burada devam ettirmek isteyenler, bizi bölmeyi başaramadılar. Onların insanları hakir gören ideolojisini günümüzde paylaşanlarla kendi fanatizmleri içerisinde başkalarından üstün olduklarını düşünenler de bunu başaramayacaklar. Bilakis biz buradayız, birlikteyiz." diye konuştu.

"Terörün hedef aldığı kişiler, polisiye soruşturmaların muhatabı haline geldi"

Saldırının mağdurlarının kurban görülmek yerine şüpheli muamelesi gördüklerine dikkati çeken Steinmeier, "Özellikle de terörün hedef aldığı kişiler, polisiye soruşturmaların muhatabı haline geldi. Bu kişiler sorgulandı, aramalara maruz bırakıldı ve yıllarca baskı altında tutuldu. Mağdur olmak yerine damgalanmaya ya da acı veren söylentilerle maruz kalma gibi bir haksızlığı burada, Köln'de yaşamak zorunda kaldılar. Nürnberg, Kassel, Hamburg, Münih, Rostock, Dortmund ve Heilbronn'daki NSU kurbanlarının yakınları için de durum aynıydı." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, şunları kaydetti:

"Acı olan gerçek şu ki: Bizler, siyaset, devlet ve devletin güvenlik güçleri, 10 yılı aşkın bir süre izleri ülkede dolanan sağ terörün farkına varamadık. İz bırakmasına rağmen ırkçı nefret ve insan düşmanı Nazi ideolojisi nedeniyle öldüren, yaralayan, soygun yapan bir şebekeye karşı uzun bir süre gözlerimiz kör olmuştu. Aradaki bağlantıları fark etmemiz çok uzun zaman aldı. Her şeyi açıklığa kavuşturma zamanı geldiğinde ise odak noktası faillere kaydı ve mağdurlar ile yakınlarının hikayelerini de dinleme, onların anılarını da hissetme ihtiyacı genellikle arka plana itildi."

"Zarar gören hukuk devleti ilkesine güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor"

Yaşananların utanç vesikası olmaya devam ettiğini belirten Steinmeier, "Zarar gören hukuk devleti ilkesine güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Bu güveni yeniden tesis etmek için elimizden gelen her şeyi yapalım." dedi.

Steinmeier, devletin radikal gruplara karşı koruyucu bir duruş sergilemesinin önem arz ettiğini dile getirerek, "Bununla birlikte vatandaşların çabası eşit derecede önemli. İnsanların faal hale gelmesinden, herkesin eşit haklara ve onura sahip olduğu barışçıl, demokratik bir Almanya için mücadele etmek üzere yüz binler halinde sokaklara dökülmesinden dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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