Almanya'da "Noel Bahçesi Berlin" Işık Gösterisi Güncel Haberler BERLİN, 17 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'deki Botanik Bahçesi'nde düzenlenen "Noel Bahçesi Berlin" adlı ışık gösterisindeki ışıklı süslerin yanından geçen ziyaretçiler, 16 Kasım 2022. "Noel Bahçesi Berlin" gösterisi, Çarşamba günü Berlin'de başladı ve 15 Ocak 2023'e kadar sürecek. BERLİN, 17 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'deki Botanik Bahçesi'nde düzenlenen "Noel Bahçesi Berlin" adlı ışık gösterisindeki ışıklı süslerin yanından geçen ziyaretçiler, 16 Kasım 2022. "Noel Bahçesi Berlin" gösterisi, Çarşamba günü Berlin'de başladı ve 15 Ocak 2023'e kadar sürecek. (Fotoğraf: Stefan Zeitz/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Almanya Berlin Noel Güncel Haberler

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