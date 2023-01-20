Almanya'da nitelikli iş gücü açığı meclis gündeminde

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, 2035'e dek ülkede yedi milyon kalifiye eleman açığı olacağına dikkat çekerek, nitelikli iş gücü göçüne ihtiyaç olduğunu vurguladı. Almanya'da Federal Meclis'te hükümetin nitelikli iş gücü açığına yönelik strateji belgesi görüşülmeye başladı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Hubertus Heil Federal Meclis'te hükümetin bu konudaki startejisi hakkında bilgi verdi. Heil'in açıklamasına göre Almanya'da istihdam piyasasında 2035 yılına kadar 7 milyon kalifiye eleman eksiği olacak. "En önemlisi ülke içindeki potansiyeli kullanmak" diyen Bakan okulu yarıda bırakan 20'li yaşlarının sonlarındaki kesime dikkat çekti. Özellikle bu kesimin istihdam piyasasına kazandırılması gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, "Eğer elimizdeki bütün araçları kullanmazsak nitelikli iş gücü açığı, Almanya'nın ekonomik büyümesini kalıcı olarak frenleyecektir" uyarısında bulundu.

Heil diplomasız genç çalışanların çalışma hayatına kazandırılmasının yanı sıra çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri olanakların genişletilmesi, kadın çalışanların sayısının artırılması gerektiğini de belirtti. Ancak bakana göre Almanya'da günümüz şartlarına uygun meslek eğitimi verilmesi, çalışanların kendilerini geliştirebileceği eğitimlerin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş ve özel hayatın daha uyumlu hale getirilmesi için önlemler alınsa da yurt dışından kalifiye elemana ihtiyaç var.

Yeşiller partili Ekonomi Bakanlığı müsteşarı Michael Kellner ise Almanya'yı terkeden çok sayıda nitelikli eleman olduğunu hatırlatarak, "bu kişilere Almanya'nın kapılarının açık olduğu, istendikleri" mesajının verilmesi gerektiğini belirtti.

"Akla sadece akademisyen gelmemeli"

Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri adına konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Marc Biadacz ise nitelikli iş gücü denildiğinde akla hep akademisyenlerin geldiğini ve bunun yanlış olduğunu söyledi ve artık fırınların bile çalışacak eleman bulamadığını söyledi. Siyasetçi, "Bizim Almanya'yı felce uğratan işçi ve nitelikli iş gücü açığı sorunumuz var" dedi.

Hükümetin stratejisinin sorunu çözmeyecek bir dizi karmaşık önlemden oluştuğunu savunan CDU'lu siyasetçi partisinin halihazırda aylarca süren diplomaların tanınması sürecini kolaylaştıracak bir merkezi göç dairesi kurulmasını istediğini söyledi.

AfD: Hükümet yanlış biçimde Almanya'ya göçmen çekmeye odaklanıyor

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) de hükümetin stretjisini eleştirdi. AfD adına söz alan Rene Springer, hükümetin nitelikli iş gücü stratejisinden bahsederken ülkeyi terkedenlerden bahsetmediğini belirtti ve "Yanlış biçimde Almanya'ya daha fazla göçmen çekmeye odaklanıyor" dedi. Springer hükümetin kalifiye Almanları ülkede tutma konusunda siyasi bir sorumluluğa sahip olduğunu savundu. Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede 2020 yılında 43 milyon 500 bin olan kalifiye eleman sayısı 2040 yılında 38 milyona düşecek. Almanya Zanaatkar Odası'na göre ise sadece bu branşta 250 bin eleman açığı bulunuyor.

Hükümet kalifiye göçmenleri ülkeyi çekmek istiyor Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için hükümet geçen yıl harekete geçti. Kalifiye iş gücü göçü yasası üzerinde çalışan hükümet yeni yasanın ana hatlarını çizecek taslak metni Kasım sonunda Bakanlar Kurulu'nda kabul etti. Bu düzenleme bir meslek veya yüksek okul diploması olan, Almanca ön bilgisi bulunan, mesleki tecrübeye sahip, tercihan Almanya ile bağı da olan ve belli bir yaşı da geçmemiş kişilerin Almanya'ya gelmesini kolaylaştırmayı öngörüyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen taslak hayata geçirilirse, Türkiye gibi AB dışındaki bir ülkede iki yıllık bir meslek eğitimi almış, en az iki yıl da alanında tecrübe toplamış ve Almanya'da da kendine iş bulmuş bir kalifiye eleman, diploma denkliği resmen tanınmadan da Almanya'ya gelip çalışabilecek.