Almanya'da nisanda 777 siyasi saikli suç işlendi - Haberler

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Almanya'da nisanda 777 siyasi saikli suç işlendi

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da nisanda 777 siyasi saikli suç işlendi

Almanya'da nisanda 26'sı şiddet içeren toplam 777 siyasi saikli suç işlendiği tespit edildi.

Almanya'da nisanda 26'sı şiddet içeren toplam 777 siyasi saikli suç işlendiği tespit edildi.

Sol Parti'nin verdiği önergeye hükümetten verilen cevapta, nisan ayında aşırı sağcılık sebebiyle işlenmiş 777 suç kaydı olduğu belirtildi.

Bunlardan 533'ünün propaganda suçu, 68'inin nefret eylemi, 78'inin de hakaret suçu olduğu ifade edildi.

Bu suçların 26'sının şiddet içerdiği kaydedildi.

Geriye kalanların farklı suç şekilleri olduğu belirtildi.

Söz konusu suçlar sonucunda 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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