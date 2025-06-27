Almanya'da Mülteciler İçin Aile Birleşimi 2 Yıl Askıya Alındı

Almanya'da Federal Meclis, Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci statüsü verilmeyen ancak geldikleri ülkelere gönderilmesi halinde ciddi zarar göreceği düşünülen ve "ikincil koruma" sağlanan sığınmacıların aile birleşiminin 2 yıl askıya alınmasını öngören, Alman hükümetinin hazırladığı yasa tasarısını kabul etti.

Federal Meclis'te yapılan oylamada, yasa tasarısı 135'e karşı 444 oyla kabul edildi.

Mecliste konuşan Dışişleri Bakanı Alexander Dorbindt, bu yasa ile göç sonucu devlet ve toplum üzerinde oluşan aşırı yükün önüne geçilmesinin amaçlandığını belirterek, Alman sosyal sisteminin, eğitim sisteminin ve konut piyasasının dayanıklılığının sınırları bulunduğunu anlattı.

Dobrindt, ikincil koruma statüsündekilere aile birleşiminin askıya alınmasıyla ülkeye bir yılda 12 bin kişinin daha az geleceğini kaydetti.

Yaklaşık 400 bin kişi ikincil koruma statüsü ile yaşıyor

"İkincil koruma" verilen sığınmacıların aile birleşiminin 2 yıl askıya alınmasını öngören yasadan, özellikle Suriye'den gelenlerin etkileneceği belirtiliyor.

Öte yandan, 2024 sonu itibariyle yaklaşık 390 bin sığınmacının ikincil koruma statüsüyle Almanya'da yaşadığı, bunların 296 bininin Suriye'den gelenler olduğu açıklanmıştı.