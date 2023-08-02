Almanya'da Mülteci Yurtlarına Yönelik Saldırılar Artıyor

Almanya'da mültecilerin yaşadığı yurtlara yönelik siyasi amaçlı baskın, mülke zarar verme ve fiziksel saldırıların sayısında artış yaşandığı bildirildi. Bu yılın ilk yarısında mülteci yurtlarına 52, ikinci yarısında ise 71 suç işlendiği belirtildi. 2023'ün ikinci çeyreğinde mültecilere ve sığınmacılara karşı işlenen suçlarda 4'ü çocuk toplam 39 kişi yaralandı.

Almanya'da mültecilerin yaşadığı yurtlara yönelik siyasi amaçlı baskın, mülke zarar verme ve fiziksel saldırıların sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Federal Hükümetin Meclis'te sunulan soru önergesine verdiği cevaba göre, bu yıl ocak-temmuz döneminde mülteci yurtlarına siyasi arka planlı 80 saldırıda bulunuldu.

Polis kayıtlarına göre 2022'nin ilk yarısında mülteci yurtlarına yönelik 52, ikinci yarısında ise 71 suç işlendiği belirtildi.

Federal Hükümetin Alman Haber Ajansına (DPA) verdiği bilgiye göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde mültecilere ve sığınmacılara karşı işlenen suçlarda 4'ü çocuk toplam 39 kişi yaralandı.

Sol Partili Alman Federal Meclis Üyesi Clara Bünger, burada koruma arayan insanların bu kadar sık şiddet, düşmanlık ve dışlanmaya maruz kalmasının endişe verici olduğunu dile getirerek, bazı sağ partileri mültecilere yönelik "ırkçı seferberlik" zemini hazırlamakla suçladı.