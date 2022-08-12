Almanya'da muhalefetteki CDU'nun Genel Başkanı Merz'in köprücük kemiği kırıldı Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in köprücük kemiğinin kırıldığı bildirildi. Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in köprücük kemiğinin kırıldığı bildirildi. Merz'in sözcüsü Armin Peter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Merz'in dün tatildeyken düştüğünü ve köprücük kemiğinin kırıldığını belirtti. Peter, Merz'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu bilgisini paylaştı. Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, 66 yaşındaki Merz'in "spor kazası" geçirdiği ve bugün ameliyat edildiği aktarıldı. Merz, ocakta CDU Genel Başkanı seçilmişti. Güncel AA / Erbil Başay Twitter Almanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Almanya'da muhalefetteki CDU'nun Genel Başkanı Merz'in köprücük kemiği kırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.