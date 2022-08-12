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Almanya'da muhalefetteki CDU'nun Genel Başkanı Merz'in köprücük kemiği kırıldı

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Almanya'da muhalefetteki CDU'nun Genel Başkanı Merz'in köprücük kemiği kırıldı

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in köprücük kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in köprücük kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Merz'in sözcüsü Armin Peter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Merz'in dün tatildeyken düştüğünü ve köprücük kemiğinin kırıldığını belirtti.

Peter, Merz'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu bilgisini paylaştı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, 66 yaşındaki Merz'in "spor kazası" geçirdiği ve bugün ameliyat edildiği aktarıldı.

Merz, ocakta CDU Genel Başkanı seçilmişti.

AA / Erbil Başay - Güncel

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