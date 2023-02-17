Almanya'da Miraç Kandili nedeniyle düzenlenen programlarda depremzedeler için dua edildi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda depremzedeler için dua edildi.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda depremzedeler için dua edildi.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Merkez Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda din görevlileri Adem Kemaneci, Mustafa Kader, Naci Şengün ve Gökhan Uygun tarafından mevlit okundu, dua edildi.

Din görevlisi Şengün, Miraç Kandili'nin anlam ve önemini anlattı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler ve depremzedelere yardım edenler için dua etti.

Camide düzenlenen özel programa, Türklerin yanı sıra diğer milletlerden Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.