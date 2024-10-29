Almanya'da Metal ve Elektronik İşçileri Uyarı Grevine Gitti

Almanya'da metal ve elektronik endüstrisinde çalışan çok sayıda işçi gece yarısından itibaren ülke çapında uyarı grevine başladı. Eyleme katılanlar arasında bir Volkswagen fabrikasının çalışanları da bulunuyor.Alman Metal İşçileri Sendikası (IG Metall), metal ve elektronik endüstrisinde çalışanları kapsayan uyarı grevi eylemlerini, ülke genelinde gece yarısından itibaren başlattı. Eylemlere paralel olarak yürütülen ve bugün devam eden işverenle sendika arasındaki görüşmeler ise otomotiv devi Volkswagen'in (VW) tasarruf planlarının gölgesinde gerçekleşiyor.

VW İş Yeri İşçi Temsilciliğinden Pazartesi günü yapılan açıklamada, VW Yönetim Kurulunun Almanya'daki bazı fabrikaları kapatmayı, çok sayıda çalışanın işine son vermeyi ve maaşlarda kesintiye gitmeyi kararlaştırdığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddia henüz VW yönetimi tarafından doğrulanmadı.

Sendika liderleri de eylemlere katılıyor

IG Metall'in uyarı grevi eylemine, VW'nin Osnabrück kentindeki üretim merkezinde çalışan yaklaşık 250 işçi de katılıyor. Sendikanın toplu sözleşmelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Nadine Boguslawski de buradaki işçilerle bir araya gelerek eyleme destek verdi.

Akü üreticisi Clarios'un Hannover fabrikasında çalışan ve uyarı grevine katılan yaklaşık 200 işçi ile bir araya gelen IG Metall müzakere heyeti başkanı Thorsten Gröger, burada yaptığı konuşmada "Biz kavga olsun diye kavga vermiyoruz. Burada konu üyelerimizin meşru haklarının korunmasıdır" dedi.

Sendikanın talebi maaşlara yüzde 7 zam

İşverenle pazarlıklarını sürdüren IG Metall sendikası, işçilerin maaşlarına bir yıl içinde yüzde 7 zam yapılmasını talep ederken bunu son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon sonucu alım gücünün düşmüş olmasıyla gerekçelendiriyor. Metal endüstrisinin işveren kanadı ise maaşlara yüzde 3,6 zam yapmayı ve bunu da 27 aylık bir zaman zarfında hayata geçirmeyi teklif ediyor. İşverenler üretimdeki düşüş ve azalan siparişler sebebiyle daha fazla zam yapamayacaklarını öne sürüyor.

dpa / ET,CÖ

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