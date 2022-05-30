Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi - Haberler

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Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi

Almanya'da Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artış göstererek yüzde 7,9'a yükseldi.

Almanya'da Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artış göstererek yüzde 7,9'a yükseldi.

Almanya'da enflasyon son iki yılda 17 kat artış göstererek, 1981 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaştı. Federal İstatistik Dairesi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarının enflasyonda etkili olduğunu bildirerek, Mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 7,9'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede, geçtiğimiz Mart ayında enflasyon yüzde 5,1'den yüzde 7,3'e yükselmiş, Nisan ayında yüzde 7,4 olarak kaydedilmişti. Mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 7,6 olarak öngörülüyordu.

(Mehmet Koca /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Enflasyon Almanya Rusya Mayıs Ekonomi Güncel Haberler

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