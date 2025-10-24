Almanya'da Kuş Gribi Salgını Sıfır Döneminde 180 Bin Kümes Hayvanı İtlaf Edildi

Almanya'da kuş gribi salgınının çok ciddi boyutta olduğu, önlem amacıyla 180 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiği bildirildi.

Friedrich Loeffler Enstitüsünden (FLI) yapılan açıklamada, kuş gribi salgının Bremen eyaleti hariç tüm Almanya'da mevcut olduğu belirtildi.

Tarım Bakanı Alois Rainer, koruyucu önlemlerin artırılması çağrısında bulunarak en önemli önceliğin virüsün yayılmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Rainer, "Hem yabani kuşlarda hem de kümes hayvanı çiftliklerinde şu anda çok sayıda salgın var." dedi.

FLI, göç koridorlarındaki yüksek yabani kuş yoğunluğuna atıfta bulunarak, bunu dinamik bir gelişme olarak nitelendirdi.

Kuş gribi salgını nedeniyle Baden-Württemberg'de bir kümes hayvanı çiftliğinde 15 bin, Aşağı Ren Nehri üzerindeki Rees'te ise yaklaşık 19 bin hayvan itlaf edildi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki iki tavuk çiftliğinde önlem amaçlı yaklaşık 150 bin hayvan itlaf edildi.

Basında ayrıca binlerce turnanın da öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ekim ayı ortasında, Aşağı Saksonya'nın Cloppenburg bölgesinde 20 bin 500 hindi itlaf edilmişti.

FLI, kuş gribi salgınlarının ardından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 200 binden fazla tavuk, kaz, ördek ve hindinin itlaf edileceği tahmininde bulundu.

Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında iki milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.