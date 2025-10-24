Haberler

Almanya'da Kuş Gribi Salgını Sıfır Döneminde 180 Bin Kümes Hayvanı İtlaf Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle 180 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiği bildirildi. Tarım Bakanı Alois Rainer, virüsün yayılmasını önlemek için önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da kuş gribi salgınının çok ciddi boyutta olduğu, önlem amacıyla 180 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiği bildirildi.

Friedrich Loeffler Enstitüsünden (FLI) yapılan açıklamada, kuş gribi salgının Bremen eyaleti hariç tüm Almanya'da mevcut olduğu belirtildi.

Tarım Bakanı Alois Rainer, koruyucu önlemlerin artırılması çağrısında bulunarak en önemli önceliğin virüsün yayılmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Rainer, "Hem yabani kuşlarda hem de kümes hayvanı çiftliklerinde şu anda çok sayıda salgın var." dedi.

FLI, göç koridorlarındaki yüksek yabani kuş yoğunluğuna atıfta bulunarak, bunu dinamik bir gelişme olarak nitelendirdi.

Kuş gribi salgını nedeniyle Baden-Württemberg'de bir kümes hayvanı çiftliğinde 15 bin, Aşağı Ren Nehri üzerindeki Rees'te ise yaklaşık 19 bin hayvan itlaf edildi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki iki tavuk çiftliğinde önlem amaçlı yaklaşık 150 bin hayvan itlaf edildi.

Basında ayrıca binlerce turnanın da öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ekim ayı ortasında, Aşağı Saksonya'nın Cloppenburg bölgesinde 20 bin 500 hindi itlaf edilmişti.

FLI, kuş gribi salgınlarının ardından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 200 binden fazla tavuk, kaz, ördek ve hindinin itlaf edileceği tahmininde bulundu.

Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında iki milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.