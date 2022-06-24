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Almanya'da kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan kanun maddesi yürürlükten kaldırıldı

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan kanun maddesi yürürlükten kaldırıldı

Almanya'da doktorların kürtaj reklamı yapmasını yasaklayan kanun maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Almanya'da doktorların kürtaj reklamı yapmasını yasaklayan kanun maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Maddenin kaldırılmasıyla beraber Almanya'da doktorlar internet sitelerinde kürtaj hizmeti verdiklerini beyan edebilecek, ayrıntılı malumat verebilecek.

Federal Meclis'te yapılan oylamada çoğunluk, hükümetin ceza kanununun ilgili 219/a maddesinin kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı lehinde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hristiyan Birlik Partisi (CDU-CSU) ise aleyhte oy verdi.

Adalet Bakanı Marco Buschmann, mecliste yaptığı konuşmada, önceki düzenlemeyi "saçma ve modası geçmiş" olarak nitelendirdi.

Buschmann, bir kadının hamileliğini sonlandırılması gibi zor bir soruyla uğraştığında, genellikle internette bilgi aradığını ancak bugüne kadar yasak olması nedeniyle kaynak bulamadığını hatırlattı.

Marco Buschmann bunun aksine "her trol ve her komplo teorisyeni"nin konuyla ilgili bir şeyler yayabildiğine dikkati çekti.

Aile Bakanı Lisa Paus da kadının kendi kaderini tayin hakkının insan hakkı olduğunu belirterek, "(Yasa) Saçma, modası geçmiş, adaletsiz ve bu yüzden bu duruma son veriyoruz." dedi.

Eski düzenlemede Almanya'da doktorların ve hastanelerin internet sitelerinde kürtaj hizmeti verdiklerini belirtmeleri yasaktı. Kürtaj ameliyatıyla ilgili bilgiyi internette paylaşmanın iki yıla kadar hapis cezası bulunuyordu.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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