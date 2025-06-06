Almanya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Berlin'de DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katıldı.

Büyükelçi Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Berlin'in tüm bölgelerinde olduğu gibi Spandau ilçesinde bulunan DİTİB Kocatepe Camisi'nde de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camiye koştu.

Okunan vaazda Kurban Bayramı'nın ve Müslümanlar arasındaki birlikteliğin öneminin anlatılmasının ardından bayram namazı kılındı.

Namazdan sonra cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.

Köln'de cemaat camiye sığmadı

Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de, DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne sığmayan cemaat, namazlarını dışarıda tahsis edilen alanda kıldı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kurban, kökleri Hz. Adem'e kadar uzanan insanlıkla yaşıt kadim bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinin de bir bedeni, bir de ruhu vardır. Kurbanlık hayvanlarda sağlıklı, besili ve kusursuz olmaları gibi bazı şartlar aranır. Aynı şekilde kurban ibadetini yerine getiren kulda da bulunması gereken bazı manevi nitelikler vardır. Zira Allah'a yaklaşma amacı taşıyan bu ibadet, sadece bir dış eylem değil aynı zamanda içsel bir halin, kalbi bir yönelişin ifadesidir. Kul, kurban keserken sadece bir hayvanı değil içinde taşıdığı dünya sevdasını, bencilliği, kibri, hasedi ve gafleti de kurban etmeye niyet etmelidir."

Hz. İbrahim'in, Rabb'inden aldığı emirle canından bir parça olan oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye yönelmesinin, insanlık tarihinin en derin teslimiyet sahnelerinden biri olduğunu belirten Kuzey, bunun sadece bir baba-oğul hikayesi olmadığını, kalbin, nefsin ve aklın ilahi iradeye nasıl boyun eğdiğinin unutulmaz bir örneği olduğunu ifade etti.