Almanya'da Kuran-ı Kerim kursunu bitiren 460 öğrenciye sertifika verildi - Haberler

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Almanya'da Kuran-ı Kerim kursunu bitiren 460 öğrenciye sertifika verildi

AA - Mesut Zeyrek - Güncel
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Almanya'da Kuran-ı Kerim kursunu bitiren 460 öğrenciye sertifika verildi

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) düzenlenen törenle, Kuran-ı Kerim kursunu tamamlayan 460 öğrenciye sertifika verildi.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) düzenlenen törenle, Kuran-ı Kerim kursunu tamamlayan 460 öğrenciye sertifika verildi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde okulların tatil olması nedeniyle, Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen törene 52 cami derneğinde eğitim gören öğrenciler ve velileri katıldı.

Törende, Kuran-ı Kerim kursunu tamamlayan 460 öğrenciye sertifika verildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, burada yaptığı konuşmada, Kur'an kurslarının dini ve manevi değerlerin kazandırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu ve çocukların ahlaki eğitimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkmen, "Eğitim faaliyetimizde iki önemli kavram oluştu. Eğitim hayatına bed-i besmele ile başlıyoruz, biterken de güzel bir son anlamına gelen Hüsn-ü Hatime ile sonlandırıyoruz. Bu hizmetlerin başarı ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Öğrencilerin ilahi, hadis ve şiir okuduğu, hafız adayı öğrencilerin tiyatro gösterisi sunduğu etkinlik, sertifika töreni ve dua ile sona erdi.

AA / Mesut Zeyrek - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran-ı Kerim Almanya Güncel Haberler

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