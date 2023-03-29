Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
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Almanya'nın Bavyera eyaletinin Neuschönau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Neuschönau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Polis, ülkenin güneydoğusunda yer alan Çekya Cumhuriyeti sınırındaki Bavyera Tabiat Parkı yakınında küçük bir uçağın düştüğünü açıkladı.
Uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Uçağın nereden havalandığı ve neden düştüğü konusunda soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel