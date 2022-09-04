Almanya'da küçük uçağın sirkin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi öldü Güncel Haberler Almanya'Nın Duisburg kentinde FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Almanya'Nın Duisburg kentinde FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.53'de meydana gelen olayda 8 araç yandı ve soğutma işlemleri devam ediyor. İlk belirlemelere göre, kaza sonucu uçakta bulunan 2 kişi öldü, kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Kaza sonrası kapatılan A59 otoyolu da yeniden trafiğe açıldı. Yerel basına göre, kaza sonrası insanların otoparka yığılmasının önlenmesi amacıyla sirkteki gösteriye ara verilmedi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Zeyrek Duisburg Almanya Güncel Haberler

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