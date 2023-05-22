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Almanya'da küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi öldü

Almanya'da küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi öldü

Güncel Haberler

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarında Linkenheim-Hochstetten'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarında Linkenheim-Hochstetten'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Rheinstetten'den havalanan küçük uçakla irtibatın kesilmesinin ardından helikopter destekli arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve uçağın enkazına Linkenheim-Hochstetten'deki gölet yakınında ulaşıldığını açıkladı.

Bölgeye erişimin zor olması nedeniyle kurtarma ekibinin bölgeye araçlarla değil yürüyerek ulaştığı belirtildi.

Polis 2 pilotun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Karlsruhe Almanya Güncel Haberler

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