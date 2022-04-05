Almanya'da KRV Eyaleti Başbakanı Wüst, iftar verdi

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'nın (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst, iftar verdi.

Rheinterrasse salonundaki iftara Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, Almanya'da yılın doktoru seçilen kalp cerrahı Dilek Gürsoy ile Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Wüst, burada yaptığı konuşmada, Biontech kurucusu Uğur Şahin'i örnek göstererek, ülkede yaşayan göçmenlerin kendileri için büyük bir zenginlik olduğunu söyledi.

Wüst, "Ukrayna'da durumun bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk ama durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Savaştan kaçan milyonlarca insan ülkemize geliyor. Kadınlar, çocuklar Polonya sınırında günlerce yemeden içmeden bekliyorlar. Biz bu insanların yaşadığı dramın farkındayız ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ezanın ardından konuklar orucunu açtı.