Almanya'da Krizlere Hazırlık Dersi Önerisi Tartışma Yarattı

Güncelleme:
Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, kriz ve savaş durumlarına hazırlık amacıyla okullarda 'krizlere hazırlık' dersinin verilmesini önerdi. Bu öneri, muhalefet partilerinin farklı tepkilerine yol açtı.

Almanya'da İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in kriz ve savaş durumlarına hazırlık yapılması için okullarda "krizlere hazırlık" dersinin verilmesine ilişkin yaptığı bir öneri tartışmalara neden oldu.

Dobrindt ülke basınına yaptığı açıklamada, genç ve çocukların okullarda kriz durumlarına hazırlanmasını istedi.

İnsanların, krizlere nasıl hazırlanacaklarını, ailelerin ve çocukların bu hazırlıklara nasıl dahil olacağını ve krizler üzerinde nasıl konuşulması gerektiğini bilmek istediklerini ifade eden Alman Bakan, eyalet içişleri bakanlarının da katıldığı İçişleri Bakanları Konferansı'nda "krizlere hazırlık" dersinin okul müfredatına entegre edilmesini önereceğini belirtti.

"Önerim, bir eğitim yılı içinde üst sınıflardaki öğrencilerin iki saatlik derste hangi tehdit senaryoların olabileceğini ve bu durumlara nasıl hazırlanabileceğini tartışmalarıdır." diyen Dobrindt, çocukların aile içinde önemli bilgi aktarıcıları olduklarını ifade etti.

Dobrindt, kriz durumları için herkesin evde acil durum malzemeleri bulundurmasını da tavsiye ederek erzak, el feneri, pil ve radyo gibi malzemelerin bulundurulmasının mantıklı bir hazırlık olduğunu, bunlara sahip olmanın (insanlarda) paniğe yol açmayacağını kaydetti.

"Halkı Koruma Paktı" üzerinde de çalışmaları sürdürdükleri bilgisini paylaşan Alman Bakan, tedirginlik oluşturmak yerine önlem almanın hedeflendiğini belirtti.

Bu konuda bir yandan uyarı sistemlerinin işlemesi, diğer yandan da yer altı otopark veya binaların bodrum katları gibi koruma alanlarının oluşturulmasının söz konusu olduğunu ifade eden Dobrindt, ayrıca kriz durumlarında temel ihtiyaç malzemelerinin temin etmemin de sağlanması gerektiğini kaydetti.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi Eş Başkanı Felix Banaszak, Dobrindt'in önerisini destekleyerek, bu tür konuların okulların dışında tutulmaması gerektiğini belirtti.

Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Nicole Gohlke ise öneriye tepki göstererek burada korkuların körüklenmek istendiğini savundu.

Gohlke, okulun "bir koruma alanı" olması gerektiğini vurgulayarak, özellikle çocuklar ve gençler arasında paniğin yayılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Gottfried Curio da, İçişleri Bakanı Dobrindt'i savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçladı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
