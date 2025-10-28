Almanya'da Kadınlardan Merz'e Göçmen Açıklamalarına Tepki

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in düzensiz göçmenlerin "şehir manzarasında bir sorun" olduğuna yönelik ifadelerine tepkiler devam ediyor.

Almanya'da sanat, bilim, siyaset ve sivil toplumdan 50 kadın, Başbakan Merz'e bir mektup yazarak kadınların korunması ve güvenliği için daha fazla çaba göstermesini talep etti.

Mektupta Merz'in "şehir manzarası" hakkındaki açıklamalarına tepki gösterilerek, "Kızların, yani kadınların güvenliği hakkında konuşmak istiyoruz. Kadınların güvenliği için daha fazla çaba gösterin. Ancak bunu ciddi bir şekilde yapmak istiyoruz, ırkçı söylemleri meşrulaştırmak için ucuz bir bahane olarak kullanmak istemiyoruz." ifadeleri yer aldı.

İmzacılar arasında Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, iklim aktivisti Luisa Neubauer, şarkıcı Joy Denalane, yazar Alice Hasters, ekonomist Isabella Weber, oyuncu Melika Foroutan, sosyolog Jutta Allmendinger ve yazarlar Lena Gorelik ile Mithu Sanyal da bulunuyor.

Merz'in açıklamalarıyla "cinsiyetçilikten etkilenen kadınlar ile ırkçılığın kurbanlarını birbirine karşı kışkırttığı" savunulan mektupta, "Herkesin kendini rahat hissedebileceği bir kamusal alan istiyoruz. ve kadınların sokakta ve kendi evlerinde güvende olmasını istiyoruz." denildi.

Mektupta ayrıca hükümetten cinsel ve aile içi şiddetin daha etkin şekilde cezalandırılması, kamusal alanların daha iyi aydınlatılması ve izlenmesi, kadına yönelik şiddet verilerinin güvenilir biçimde toplanması, şiddet koruma yasasının güçlendirilmesi ve ırkçı şiddetin tanınması, dijital ortamda şiddet ve ırkçılığa karşı koruma, kadınların yaşlılıkta yoksulluğuna karşı önlemler alması talep edildi.

İnisiyatifin öncüleri, mektubu internette de yayımlayacaklarını, diğer kadınların da imza atabileceğini duyurdu.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili SPD'li Macit Karaahmetoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, göçmenleri topluca suçlayan bu söylemleri reddettiklerini belirterek, "Başbakanın suç ve göçmenlik kavramlarını birbiriyle bağdaştırması kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Potsdam kentinde 14 Ekim'de düzenlenen etkinlikte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişi hakkında bir soruyu değerlendiren Merz, göç politikasındaki önceki başarısızlıkların düzeltildiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Merz, "Ancak elbette şehir manzarasında bu sorun hala devam ediyor ve bu nedenle İçişleri Bakanı'mız şu anda daha büyük ölçekte sınır dışı işlemlerini mümkün kılmak ve yürütmek için planlar üzerinde çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Yeşiller ve Sol Parti, bu açıklamalarının ardından Merz'e sert eleştiriler yöneltmişti.

Merz de eleştirilere rağmen ifadelerini bir kez daha savunmuş ve "Geri çekeceğim hiçbir şeyim yok." demişti.

Şansölye, şehirlerdeki manzaralara ilişkin durumu kızlarına soran herkesin sözleriyle ne demek istediğini anlayacağını kaydetmişti.

Muhalefet temsilcileri, Merz'in ifadelerinin tüm göçmenleri genel şüphe altında bıraktığını ve onlara suçlu muamelesi yaptığını belirtmişti.

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher de Merz'in açıklamalarının toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdiğini ve önemli ekonomik hasara yol açtığını söylemişti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin genel merkezi önünde toplanan yaklaşık 7 bin kişi, Başbakan Merz'in düzensiz göçmenlerin "şehir manzarasında sorun" olmaya devam ettiğine ilişkin ifadelerini protesto etmişti.