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Almanya'da Kadınlar, Gazzeli Anneleri Unutmadı

Almanya'da Kadınlar, Gazzeli Anneleri Unutmadı
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Berlin'de bir grup kadın, Anneler Günü'nde Gazze'deki Filistinli annelere destek vermek amacıyla gösteri düzenleyerek onların yaşadıkları acılara dikkat çekti.

- Almanya'da kadınlar Anneler Günü'nde Gazzeli anneleri unutmadı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup kadın, Anneler Günü'nde Gazze'deki Filistinli annelere destek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteride " Gazze'de Anneler Günü sevinci yok" yazılı pankart açıldı.

Dünyanın pek çok yerinde kutlamalarla geçen Anneler Günü, Gazze Şeridi'nde bu sene de yas ve gözyaşıyla karşılandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup gösterici, Anneler Günü'nde Gazze'deki Filistinli annelere destek amacıyla gösteri düzenledi. "Gazze'deki Annelerle Dayanışma Günü: Bütün anneler aynı dilde ağlıyor" adlı eyleme katılmak üzere yaklaşık 50 kişi Bernauer Caddesi üzerinde bir araya geldi. Birçoğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri ile İsrail tarafından öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıklarına dikkat çekti. Hüngür hüngür ağlayan göstericiler, "Gazze'de Anneler Günü sevinci yok" yazılı pankart açtı.

Yapılan konuşmalarda Filistin'deki annelerin ve çocukların da Anneler Günü'nü kutlama hakkı olduğu belirtilerek, onların bunu yapamadıkları vurgulandı. Öldürülen anneler ve bebeklere dikkat çekilerek, bir an önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN ATASOY - Güncel
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