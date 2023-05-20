Almanya'da Kaba çifti gelin ve damatlıklarıyla oy kullandı

Almanya'da yaşayan Aslı ve Mikail Kaba, nikah töreni öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla Düsseldorf Başkonsolosluğuna gelerek, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Almanya'da yaşayan Aslı ve Mikail Kaba, nikah töreni öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla Düsseldorf Başkonsolosluğuna gelerek, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Gelin Aslı Kaba, Düsseldorf'taki oy kullanma merkezinde oyunu kullandıktan sonra, heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Aslı Kaba, "Rabbim vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Oyumuz, yolumuz belli. Vatan sağ olsun." dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hessen Bölge Başkanı Adem Taflan ise bu iki genci demokrasiye sahip çıktıkları için tebrik ederek, herkesi sandığa gelerek oy kullanmaya çağırdı.

Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023