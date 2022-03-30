Almanya'da "İyi Mülteci-Kötü Mülteci" Tartışması - Haberler

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Almanya'da "İyi Mülteci-Kötü Mülteci" Tartışması

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaştan kaçıp Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalılar'ın sayısı gün geçtikçe artarken, Almanya'da savaştan kaçan Ukraynalılar'a yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar tartışmalara yol açıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaştan kaçıp Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalılar'ın sayısı gün geçtikçe artarken, Almanya'da savaştan kaçan Ukraynalılar'a yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar tartışmalara yol açıyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Haberler

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