Almanya'da "İyi Mülteci-Kötü Mülteci" Tartışması
DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaştan kaçıp Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalılar'ın sayısı gün geçtikçe artarken, Almanya'da savaştan kaçan Ukraynalılar'a yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar tartışmalara yol açıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaştan kaçıp Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalılar'ın sayısı gün geçtikçe artarken, Almanya'da savaştan kaçan Ukraynalılar'a yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar tartışmalara yol açıyor
DailyMotion.com / Güncel