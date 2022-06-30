Almanya'da işsiz sayısı haziranda Ukraynalı mülteciler nedeniyle arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da işsiz sayısı haziranda Ukraynalı mülteciler nedeniyle arttı

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
Almanya'da işsiz sayısı haziranda Ukraynalı mülteciler nedeniyle arttı

Almanya'da işsiz sayısı, Ukrayna'dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımı nedeniyle haziranda 103 bin artarak 2 milyon 363 bine yükseldi.

Almanya'da işsiz sayısı, Ukrayna'dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımı nedeniyle haziranda 103 bin artarak 2 milyon 363 bine yükseldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, haziranda geçen aya kıyasla 103 bin artarak 2 milyon 363 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, haziranda 6 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da haziranda yüzde 5'ten yüzde 5,3'e çıktı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı olduğunu belirterek,"İşsizlik ve eksik istihdam haziranda keskin bir şekilde arttı. Ancak bu artışlar, Ukraynalı mültecilerin artık İş Bulma Kurumu'na iş arıyor olarak kaydediliyor olması ve dolayısıyla iş gücü piyasası istatistiklerinde görünür olmasından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title