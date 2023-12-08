Almanya'da İsrail'in var olma hakkının inkarı suç kapsamına alınabilir

Almanya'da eyaletlerin içişleri bakanları, Federal İçişleri Bakanı Nancy Feaser'den İsrail'in var olma hakkının inkarının suç kapsamına alınıp alınamayacağının incelenmesini istedi. Eyalet içişleri bakanları, Yahudilerin yaşamının devletin özel koruması altında olduğunu belirterek, İsrail karşıtı ve antisemitizm içerikli gösterileri kınadılar. Ayrıca terör örgütleri için yapılan propagandaların takip edilmesi ve radikal içerikli internet hesaplarının kapatılması talep edildi.

Almanya'da eyaletlerin içişleri bakanlarının Federal İçişleri Bakanı Nancy Feaser'den, İsrail'in var olma hakkının alenen inkar edilmesinin suç kapsamına alınıp alınamayacağının incelenmesini istediği bildirildi.

Eyalet içişleri bakanlarının yer aldığı Almanya İçişleri Konferansının ardından açıklama yapan Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, ülkede Yahudilerin yaşamının devletin özel koruması altında olduğunu belirterek, fikir ve toplanma özgürlüğünü kötüye kullanarak göstericilerin İsrail karşıtı, antisemitizm içerikli ve şiddeti yücelten sloganlar atmalarını kınadığını ifade etti.

Spranger, fikir ve toplanma özgürlüğünün yüksek değerler olduğunu aktararak, "Bunları istismar edenler hukuk devletini hisseder. Almanya'nın sokaklarında ve meydanlarında kamu düzeninin ve güvenliğin kesinlikle korunması lazım. Şiddet kullanma isteğini yansıtan, tehdit edici ve korkutucu etki oluşturan gösterilere izin verilmeyecek." dedi.

Bakan Spranger, Almanya İçişleri Konferansının Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser'den "İsrail'in var olma hakkının alenen inkar edilmesinin suç kapsamına alınması için ceza kanununun uyarlanmasının gerekip gerekmediğinin incelemesini istediğini" kaydetti.

Terör örgütleri için yapılan propagandaların daha sıkı bir şekilde takip edilmesini ve internetteki radikal içerikli hesaplarının kapatılmasını isteyen Spranger, internetin İsrail ve Yahudilere karşı nefretin yayılması için geri çekilme alanı olmaması gerektiğini belirtti.

Spranger, eyaletlerin içişleri bakanlarının, Alman hükümetinin "Yahudi karşıtı, ırkçı veya diğer insanlık dışı düşünceye sahip" yabancıların Alman vatandaşlığına alınmamasını öngören planını desteklediğini vurguladı.

Berlin İçişleri Bakanı Spranger ayrıca toplantıda, ağır suç işleyen ve devlet için tehdit oluşturan yabancıların sınır dışı edilmelerine imkan tanınmasının istendiğini kaydetti.

Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanı Andy Grote de ülkedeki havalimanlarında güvenlik tedbirlerinin arttırılmasının kararlaştırıldığı bilgisini paylaştı.