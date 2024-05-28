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Almanya'da İsrail'in Refah kentindeki saldırı protesto edildi

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Başkent Berlin'de binlerce kişi İsrail'in saldırısını protesto etmek için toplandı. Göstericiler, Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak İsrail'i kınadı.

Almanya'da İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

Başkent Berlin'de binlerce kişi İsrail'in saldırısını protesto etmek için kentin sembol yerlerinden Alexanderplatz Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları ve üzerinde "Özgür Filistin", "Ellerinizi Refah'tan çekin", "Canavarı silahlandırmayı durdurun", "Tüm gözler Refah'ta", " İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazan dövizler taşıyan göstericiler, "Boykot İsrail", "Netanyahu terörist", "İsrail çocukları ve kadınları öldürüyor ", "Soykırımı durdurun" şeklinde ve Alman hükümeti aleyhinde sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve tekbir getirilen gösteride İsrail'in saldırılarının durdurulması istendi.

Gösterinin yapıldığı alanda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketleri yer aldı. Kanı temsilen elleri kırmızıya boyanan maketlerin çevresine temsili füzeler yerleştirildi.

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Katja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Oraya bakmak istemiyorsunuz ancak bakmak zorundasınız. Bu o kadar gereksiz, anlamsız bir şiddet ki bitmemesi inanılmaz." dedi.

Katja, Gazze'deki şiddet konusunda Alman hükümetinin "sağır ve kör" olduğunu dile getirdi.

Cassandra adlı gösterici de son 7 ayda en az 25 gösteriye katıldığını ifade ederek, "Dün gece Refah'ta bebeklerin kafaları kesildi ve tüm bunlar her şeyden önce Alman sessizliğiyle, Almanya'daki vergilerle finanse ediliyor." diye konuştu.

Almanya'da İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalınmasını eleştiren Cassandra, "Almanya şu andan itibaren silah sağlamayı durdursa bile ki böyle bir şey olmayacak, Alman sessizliği 7 aydır bunu destekliyor. Bundan inanılmaz derecede utanıyorum. Hala sessiz olan arkadaşlar ve ailem için bile utanıyorum." şeklinde konuştu.

Almanya'dan İsrail ile tüm askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkileri hemen kesmesini isteyen Cassandra, Almanya'nın İsrail'e silah ambargosu uygulamasını, Filistin'i devlet olarak tanımasını, işgalin son bulmasını, tazminat ödenmesini ve Filistin'in yeniden inşasını talep etti.

Kaynak: AA / Güncel

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