Almanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Berlin'de soğuk havaya rağmen "Filistin ile Dayanışma" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" isimleriyle düzenlenen iki ayrı gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Oranienburg Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 gösterici, buradan Schlesisches Tor ve Puschkinallee'ye doğru yürüyüşe geçerken, Wedding'te toplanan yaklaşık 2 bin kişi de Mitte ilçesine doğru yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler, "Yaşasın Filistin", Filistin'e özgürlük", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Scholz'ten tek kelime yok" şeklinde sloganlar attı.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Saldırıların barbarca olduğunu belirten Alman gösterici, "Artık haberleri açmaya cesaret edemiyorsunuz çünkü her seferinde yeni kayıp rakamları var ve saldırıların derhal durması ve uluslararası baskının artırılması gerektiğine inanıyorum. Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı on kat arttı ve bu durmalı. Alman hükümetinin tutumunun tamamen çifte standartlı ve ikiyüzlü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Göstericilerden Karen adlı genç de Gazze'deki durumun felaket olduğunu ifade etti.

Saldırıların her geçen gün kalbini daha da parçaladığını söyleyen Karen, "Filistin ile hiçbir bağlantım olmamasına rağmen her gece uyanık kalıp ağlıyorum. Bununla birlikte ne yazık ki bunu sadece 7 Ekim'de öğrendim çünkü ben daha önce bu konularda kör biriydim. Burada durduğum için ben bir antisemit miyim? bu saçmalık. Ben sadece Filistin için özgürlükten yanayım, orada bir soykırım var ve Almanya ya da Alman hükümeti bunun soykırım olmadığını söylese bile BM bile bunun soykırım olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Alman hükümetinden utanç duyduğunu vurgulayan Karen, "Ben yarı Alman yarı Filipinliyim, utanıyorum, Almanya'da büyüdüm, Alman hükümetinden utanıyorum ve Holokost'tan sonra 'bir daha asla' denildi, nerede bu 'bir daha asla'." ifadesini kullandı.

Yahudi nüfusunun da korunmasından yana olduğunu belirten Karen, "Diğer Yahudilerin İsrail ile hiçbir ilgisi yok, çünkü gerçek bir Yahudi Filistin'in kurtuluşundan yanadır." dedi.

Karen, Alman hükümetinin İsrail'in Gazze saldırıları karşısında adeta üç maymunu oynadığını, bu tutumun utanç verici olduğunu dile getirdi.

Gösteriye Gazze'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu iki kanat takarak gelen protestocu da "Evet sadece dursun istiyorum. Her şeyden önce ateşkes olsun. Durdurun bunu. Bu korkunç bir şey. " diye konuştu.

Taktığı karton kanatlara işaret eden gösterici, "Buradaki isimler hepsi birer insandı, hayat hikayelerinin olduğu ama artık yaşamaya devam etmeyen insanlardı." dedi.

Gösteriye katılan ve ismini vermek istemeyen diğer bir Alman ise silahların sessiz kalması gerektiğini belirterek, "Çünkü silahlar hiçbir şeyi çözmez. Silahlar sadece daha fazla ölüm, daha fazla nefret getiriyor. Hükümetimizin ateşkes için gayret gösteren bir konumda olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Ateşkes, barışın sağlanması için asgari düzeydir. " diye konuştu.

Almanya'nın İsrail'i desteklemesine gerekçe olarak Holokost'u gösteren Alman kadın, şunları kaydetti:

"İsrail'i destekleyerek bunu telafi edebileceğimiz düşüncesi var ama bence bu yanlış bir sonuç, çünkü bu insanlarla ilgili bir konu ve hiç kimse için bir daha asla soykırım olmamalı. Yahudi yaşamının korunmasından yana olduğum gibi tüm hayatları korumalıyız ve her bir ölüm her zaman çok fazla. Bir insan olarak ateşkese nasıl karşı olabilirsiniz. Bu hükümet tarafından temsil edildiğimi hissetmiyorum. Gördüğüm kadarıyla insanlar Gazze'de gün geçtikçe daha fazla güneye doğru yerlerinden ediliyor, bombardıman devam ediyor, Gazze'nin her yeri bombalanıyor, hiçbir yer güvenli değil, dolayısıyla bunun arkasındaki niyetin insanları Gazze'den tamamen çıkarmak olduğu anlaşılıyor. ABD ve Almanya'nın diğer devletlere gerçekten durmalarını söylemesine acil ihtiyaç var."