Almanya'da İsrail'e Yönelik Olumsuz Görüşler Artıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü eylemlere karşı çıkan Almanların sayısının her geçen gün arttığını ortaya koydu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için Allensbach araştırma şirketince İsrail'in İran saldırısından önce yapılan araştırma, Almanya'da İsrail'in imajının, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılardan olumsuz şekilde etkilendiğini ortaya çıkardı.

1-12 Haziran arasında yapılan araştırmaya katılanların yüzde 57'si İsrail hakkında "olumsuz" veya "çok olumsuz" izlenime sahip olduklarını ifade etti.

Bu oran 2022'de yapılan araştırmasa ise yüzde 23 seviyesindeydi.

İsrail'e yönelik olumlu görüş belirtenlerin oranı ise 2022'den bugüne kadar yüzde 54'ten yüzde 20'ye geriledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 65'i İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını onaylamazken, devamındaki müdahalenin yerinde olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 73'ü "İsrail'in Gazze'de yaptıkları bana göre soykırım" ifadesinde haklılık payı olduğunu vurguladı.

"Almanya'nın İsrail'in kaderi konusunda özel bir sorumluluğu olup olmadığı" sorusuna katılımcıların yüzde 28'i "özel sorumluluğu olduğu", yüzde 52'si ise "sorumluluğu olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

1024 kişinin katıldığı ve anket şeklinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 21'i, Yahudilerin dünyada çok fazla etkiye sahip olduğu görüşünde olduğunu kaydetti.