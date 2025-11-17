Haberler

Almanya'da polis, 12 yaşındaki işitme engelli bir kızı silahla vurdu

Güncelleme:
Almanya'nın Essen şehrinde, 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğu, polise bıçakla yöneldiği için vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası savcılık soruşturma başlattı.

Almanya'da, 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğunun polis tarafından silahla vurulduğu bildirildi.
Essen polisinden yapılan açıklamada, hem Alman hem de Sırp vatandaşı 12 yaşındaki kız çocuğunun iki bıçakla polise yönelmesi nedeniyle vurulduğu, ağır yaralanan çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, ailesinin velayetinden alınan koruma altındaki kız, bakımevinden çıkarak ailesinin yanına ulaştı. Kızın alması gereken önemli ilaçlar bulunduğu için polis, onu tekrar bakımevine götürmek üzere annesinin evine geldi.
Kızın annesinin de işitme engelli olması sebebiyle kapıyı açmadığı belirtilen açıklamada, polisin çilingir çağırarak gece yarısı eve girdiği aktarıldı.
Bu sırada eline iki bıçak alan kızın polisin üzerine yürüdüğü, polisin de kendini korumak amacıyla kızı silahla vurduğu belirtildi.
Olay sonrası Bochum Savcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
