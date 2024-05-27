Almanya'da ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk ailesi anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 31 yıl önce ırkçılar tarafından kundaklanan evin önüne bisikletleriyle gelen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti belediye meclisleri üyeleri, olay yerine gül bırakarak saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 5 Türk'ü andı.

KRV Uyum Meclisleri Birliği (LAGA) Başkanı Tayfun Keltek, Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, KRV Eyalet Meclisi Üyesi Tülay Durdu ve anmaya katılan yaklaşık 50 bisikletçi, ırkçılığı kınayan ifadelerin yazılı olduğu tişörtler giydi.

Etkinlikte Solingen'de 1993'te 5 üyesi yaşamını yitiren Genç ailesinin bazı fertleri de hazır bulundu.

LAGA Başkanı Keltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları pedal çevirme etkinliğini gelecek yıllarda da sürdüreceklerini söyledi.

Keltek, "Burada 5 insanımız öldürülerek 'Burada kalmayın, yaşamayın!' sinyali verilmişti. Burada yaşamını yitirenlerin anısına, aynı zamanda gelişen ırkçı tavırlara karşı çıkmak için buradayız." dedi.

Solingen'de 25 Mart'ta kundaklama sonucu çıkan yangında da üç kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Keltek, yetkililerden bu olayın da ırkçı saldırı olup olmadığına dair şüphelerin ve arka planının aydınlatılmasını istedi.

31 yıl önce ırkçı saldırının yaşandığı evin önüne gül bırakan Uyum Meclisleri Birliği üyeleri, daha sonra bisikletleriyle saldırıda yaşamını yitiren Genç ailesi üyelerini sembolize eden anıta ziyarette bulundu.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.