Almanya'da İran için casusluk yapan Danimarkalı gözaltına alındı

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Almanya, İran için casusluk yapmakla suçlanan Danimarka vatandaşı Ali S'nin Danimarka'da gözaltına alındığını açıkladı. 2019 yılında Berlin'de Yahudi merkezleri hakkında bilgi toplamakla görevlendirilen Ali S, istihbarat operasyonları yürütmekle suçlanıyor.

Almanya'da İran için casusluk yapmakla suçlanan bir kişi Danimarka'da gözaltına alındı.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşı Ali S'nin bu yılın başında İran istihbaratı tarafından Berlin'deki Yahudi merkezleri ile belirli Yahudi kişiler hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği iddia edildi.

Ali S'nin geçen ay Berlin'deki üç merkezi gözetlediği, amacının ise Yahudi hedeflerine saldırı düzenlemek başta olmak üzere Almanya'da çeşitli istihbarat operasyonları olduğu kaydedildi.

26 Haziran'da gözaltına alınan Ali S'nin Danimarka'dan Almanya'ya iade edilmesinin ardından hakim önüne çıkarılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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