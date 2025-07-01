Almanya'da İran için casusluk yapan Danimarkalı gözaltına alındı

Almanya'da İran için casusluk yapmakla suçlanan bir kişi Danimarka'da gözaltına alındı.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşı Ali S'nin bu yılın başında İran istihbaratı tarafından Berlin'deki Yahudi merkezleri ile belirli Yahudi kişiler hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği iddia edildi.

Ali S'nin geçen ay Berlin'deki üç merkezi gözetlediği, amacının ise Yahudi hedeflerine saldırı düzenlemek başta olmak üzere Almanya'da çeşitli istihbarat operasyonları olduğu kaydedildi.

26 Haziran'da gözaltına alınan Ali S'nin Danimarka'dan Almanya'ya iade edilmesinin ardından hakim önüne çıkarılacağı kaydedildi.