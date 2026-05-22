Almanya'da insan hakları ihlallerinin derinleştiği savunuldu

Güncelleme:
Almanya'da insan hakları örgütlerince hazırlanan temel haklar raporu, ülkede mülteci politikaları, devlet gözetimi, militarizm, konut krizi, iklim politikaları ve yoksulluk gibi alanlarda insan hakları ihlallerinin derinleştiğini ortaya koydu. Raporda polis ve istihbarata tanınan yeni dijital gözetim araçları, Palantir yazılımı ve yüz tanıma uygulamalarının temel haklar için risk oluşturduğu belirtildi.

Almanya'da vatandaşlık ve insan haklarının durumunu inceleyen "Temel Haklar Raporu-Almanya'da Vatandaşlık ve İnsan Haklarının Durumu" başlıklı rapor, Karlsruhe'de bulunan Hukuk Forumu Vakfı'nda kamuoyuna tanıtıldı.

Raporda mülteci politikaları, devlet gözetimi, militarizm eğilimleri, konut krizi, iklim politikaları ve yoksulluk gibi başlıklarda insan hakları ihlallerinin derinleştiği savunuldu.

Devletin son dönemde hem askeri harcamaları artırdığı hem de güvenlik kurumlarının yetkilerini genişlettiği vurgulanan raporda özellikle polis ve istihbarat kurumlarına tanınan yeni dijital gözetim araçlarına işaret edildi.

Bu nedenle Almanya'da temel hakların ciddi biçimde baskı altında bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca Palantir şirketinin veri analiz yazılımı, biyometrik eşleştirme sistemleri ve otomatik yüz tanıma uygulamalarının temel haklar açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, Almanya'daki konut sıkıntısı, iklim değişikliği ve yoksulluk nedeniyle insan hakları krizlerinin daha da ağırlaştığı kaydedildi.

Basın toplantısında konuşan eski Adalet Bakanı Herta Daeubler-Gmelin, günümüzde temel hakların korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Basın toplantısına katılan Leo DAndola adlı öğrenci de hükümetin güvenlik söylemine rağmen gençlerin kendilerini güvende hissetmediğini belirterek, silahlı kuvvetler için hazırlanan anketler, kişisel veri toplama uygulamaları ve zorunlu askerlik ihtimalinin gençlerde kaygı yarattığını belirtti.

Uluslararası İnsan Hakları Ligi yönetim kurulu üyesi Athena Möller ise devletin temel hakları yeterince koruyamadığını savundu.

Rapor parlamentoların, mahkemelerin, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin uygulamalarını insan hakları perspektifiyle değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
