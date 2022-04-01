Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da Müslümanların yoğun yaşadığı Köln kentinde, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Köln'de genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde ilk teravih namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar vaaz verdi.

Acar vaazında, ibadet ve tefekkür ayı olan ramazanın anlam ve önemi, güzelliği, fazileti ve bereketini anlattı.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan ayının İslam alemine ve dünyaya barış getirmesi için dua etti.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen'in ramazan mesajı

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, yayımladığı ramazan mesajında, dünyanın, oruç ayının huzur ve barış iklimine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkmen mesajında, "Kur'an-ı Kerim muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. O bir taraftan dünya hayatında ihtiyaç duyulan esasları, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamanın yollarını açıklarken diğer taraftan da bu geçici hayatın mutlak gaye olmadığını ifade edip ebedi hayatın önemine dikkati çeker ve onun kazanılmasının yollarını öğretir." ifadesine yer verdi.

Kazım Türkmen şunları kaydetti:

" Ramazan, en başta Kur'an'la bütünleşme ayı olmalıdır. Kur'an sadece elimizde ve dilimizde değil, yüreğimizde, aklımızda, hepsinden öte hayatımızda olmalıdır. Kur'an'ın hayatımızda olması için düşüncelerimizi, aklımızı ve kişiliğimizi Kur'an'a göre inşa etmeli, ruhumuzun en güzel gıdası olan Kur'an-ı Kerim'i yeni nazil oluyormuş gibi okumalı, anlamı üzerinde tefekkür etmeliyiz. Ayrıca ramazan ayına mahsus olan teravih namazlarına ailelerimizle katılmalı, namazlarımızı cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz. İftar sofralarımızı misafir ve ihtiyaç sahipleriyle süslemeye gayret etmeli, ramazan ayının güzelliklerini içinde yaşadığımız toplumdaki çeşitli inanç ve kültürlerle paylaşma yoluna gitmeliyiz.

Geliniz, gönül dünyamızı hayırlı amellerle zenginleştirelim. En önemlisi de ramazan-ı şerif ayında, okuyarak ve dinleyerek feyz aldığımız mukaddes kitabımızla bağımızı kuvvetlendirelim. Yüce Rabb'imiz cümlemizi, çoluk çocuğumuzu Kur'an'dan ayırmasın, onun nuru ile aydınlanıp gösterdiği yoldan gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Özellikle iftar ve sahur vakitlerinde, dünyamızın savaş mağduru, mazlum ve masum milletleri ve tüm İslam dünyası için dualar edelim. Yüce Rabb'im, ramazanı bizlerden memnun ve razı ve hakkımızda hayırlı eylesin."